Стаховский уехал в страну-сателлит России. Он защищал Украину в рядах теробороны

Стаховский вернулся в Венгрию / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Сергей Стаховский уехал из Украины. Он вернулся в Венгрию, которую сам называл страной-сателлитом России. С начала марта экс-теннисист находился в теробороне столицы Украины, чтобы защищать Киев от нашествия орков.

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После того, как российские войска покинули Киевскую область, Стаховский отправился в прифронтовой Харьков, где даже успел сыграть в теннис в разрушенном спорткомплексе.

Стаховский сыграл в теннис на разрушенном корте Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Увидев реалии передовой, Стаховский понял, что его военных навыков недостаточно для службы на первой линии фронта. После предложенного контракта ВСУ, теннисист отправился в резерв украинской армии, и временно покинул территорию страны.

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"Я вернулся в Будапешт. Мне предложили контракт на 12 месяцев в ЗСУ. Я был под Харьковом, был под Изюмом на прошлой неделе. Я видел достаточное количество мотивированных военных, которые знают, что они делают. Честно скажу, что я даже будучи с автоматом в условиях улицы я еще адекватно представлял, что делать. В условиях полевых боевых действий я вообще не очень хорошо себя представляю. Меня перевели в резерв, не убрали – в любой момент меня могут вернуть, я особо отсиживаться не буду", – рассказал Стаховский ютуб-каналу ЧестнОК.

Напомним, что Сергей Стаховский до войны проживал в Будапеште. Несмотря на то, что сам спортсмен недоволен политикой Венгрии, он все же вернулся обратно.