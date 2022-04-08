Угорщина – сателіт Росії: чому Орбан лобіюює інтереси РФ – думка

Війна Росії проти України згуртувала цивілізований світ навколо нашої країни. Україну підтримали США, Австралія, Японія та всі країни Європейського Союзу.
Щоправда, у ЄС не всі готові повністю підтримувати ізоляцію Росії. Одним із головних шанувальників Путіна в Європі вважається прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Свою думку про двояку політику наших сусідів висловив найкращий тенісист України Сергій Стаховський.
Читайте також: Міністр оборони Чехії скасувала візит до Угорщини через Україну
Далі по темі
"Те, що Угорщина з погляду Орбана, – сателіт Росії, давно відомий факт. Вони отримують досить велику кількість грошей, щоб лобіювати інтереси Росії. Позитив у тому, що це лише позиція їхньої провладної партії "Фідес".
Усі опозиційні сили проукраїнські та підтримують нас. Тут подвійна історія. Кожні 6-8 років Угорщина отримує 3 млрд боргів від Росії, які якось потрібно відпрацьовувати. На жаль, вони це роблять, вбиваючи дітей, жінок та мирне населення".
Відмітимо, що Угорщина відмовилася допомагати Україні у війні проти Росії. Партія Орбана погодилася платити росіянам за газ у рублях, а також не дозволила трансфер зброї з ЄС через свою територію.
При цьому угорці засудили Росію за агресію на території України, проголосували за виключення РФ із Ради ООН з прав людини, а також підтримала вступ нашої країни до ЄС. А ще Орбан запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна у Будапешті.