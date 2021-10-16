16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Терміново його до збірної! Коваленко забив супергол в Італії

Олег Люлька
16 жовтня, 19:52
Віктор асистом і неймовірним за красою голом приніс Спеції вольову перемогу над Салернітаною 2:1 – це перші результативні дії Коваленка в новій команді

Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

Уболівальники вже звикли до шикарних перформансів в Італії у виконанні Руслана Маліновського. Відтепер в Серії А запалює й інший українець Віктор Коваленко, відданий Аталантою до кінця сезону в оренду Спеції.

Експівзахисник Шахтаря став героєм матчу Спеція – Салернітана, в якому його команда після першого тайму програвала 0:1, але виграла 2:1 завдяки результативній передачі від Коваленка, а потім і його чумному голу ударом з-за меж штрафного майданчика.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Це перші результативні дії Віктора Коваленко за Спецію. Не дивно, що аналітики з WhoScored визнали українця найкращим гравцем своєї команди в цьому матчі, виставивши йому оцінку 7,9.

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Хоча ще недавно Коваленка називали найгіршим гравцем Спеції.

Також італійські медіа приклеїли до Віктора ярлик непотрібного гравця.

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