Терміново його до збірної! Коваленко забив супергол в Італії

Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

Уболівальники вже звикли до шикарних перформансів в Італії у виконанні Руслана Маліновського. Відтепер в Серії А запалює й інший українець Віктор Коваленко, відданий Аталантою до кінця сезону в оренду Спеції.

Експівзахисник Шахтаря став героєм матчу Спеція – Салернітана, в якому його команда після першого тайму програвала 0:1, але виграла 2:1 завдяки результативній передачі від Коваленка, а потім і його чумному голу ударом з-за меж штрафного майданчика.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Це перші результативні дії Віктора Коваленко за Спецію. Не дивно, що аналітики з WhoScored визнали українця найкращим гравцем своєї команди в цьому матчі, виставивши йому оцінку 7,9.

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Хоча ще недавно Коваленка називали найгіршим гравцем Спеції.

Також італійські медіа приклеїли до Віктора ярлик непотрібного гравця.