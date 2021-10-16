Срочно в сборную! Коваленко забил супергол в Италии

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Болельщики уже привыкли к шикарным перформансам в Италии в исполнении Руслана Малиновского. Отныне в Серии А зажигает и другой украинец Виктор Коваленко, отданный Аталантой до конца сезона в аренду Специи.

Экс-полузащитник Шахтера стал героем матча Специя – Салернитана, в котором его команда после первого тайма проигрывала 0:1, но выиграла 2:1 благодаря результативной передаче от Коваленко, а затем и его чумовому голу ударом из-за пределов штрафной площадки.

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ОБЗОР МАТЧА

Это первые результативные действия Виктора Коваленко за Специю. Неудивительно, что аналитики из WhoScored признали украинца лучшим игроком своей команды в этом матче, выставив ему оценку 7,9.

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А ведь ранее Коваленко называли худшим игроком Специи.

Также итальянские медиа приклеили к Виктору ярлык бесполезного игрока.