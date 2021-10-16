16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
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Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
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Александрия --
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Ингулец --
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Мариуполь --
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Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
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Колос --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
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Ингулец --
Верес --
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Манчестер Сити --
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Порту --
Милан --
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Вольфсбург --
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Срочно в сборную! Коваленко забил супергол в Италии

Олег Люлька
16 октября, 19:52
Виктор ассистом и невероятным по красоте голом принес Специи волевую победу над Салернитаной 2:1 – это первые результативные действия Коваленко в новой команде

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Болельщики уже привыкли к шикарным перформансам в Италии в исполнении Руслана Малиновского. Отныне в Серии А зажигает и другой украинец Виктор Коваленко, отданный Аталантой до конца сезона в аренду Специи.

Экс-полузащитник Шахтера стал героем матча Специя – Салернитана, в котором его команда после первого тайма проигрывала 0:1, но выиграла 2:1 благодаря результативной передаче от Коваленко, а затем и его чумовому голу ударом из-за пределов штрафной площадки.

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ОБЗОР МАТЧА

Это первые результативные действия Виктора Коваленко за Специю. Неудивительно, что аналитики из WhoScored признали украинца лучшим игроком своей команды в этом матче, выставив ему оценку 7,9.

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А ведь ранее Коваленко называли худшим игроком Специи.

Также итальянские медиа приклеили к Виктору ярлык бесполезного игрока.

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