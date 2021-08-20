Срна, Чеферін і Фігу: трансляція матчу легенд футболу

Даріо Срна зіграє у виставковому матчі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок приурочений до 25-річчя Молодіжних спортивних ігор, що стали найбільшим аматорським спортивним заходом в Європі.

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Ігри проходять в трьох країнах: Боснії і Герцеговині, Хорватії та Сербії. За 25 років в них взяли участь більше 2 мільйонів дітей і молоді.

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У програму міжнародного фіналу Молодіжних спортивних ігор в Спліті увійде виставковий матч, в якому зіграють учасники YSG і амбассадори/друзі YSG.

У складі другої команди на поле можуть вийти Даріо Срна, президент УЄФА Александер Чеферін, а також зірки, які завершили кар'єри – Звонімір Бобан, Луїш Фігу, Фернандо Йерро, Предраг Міятович, Маріо Станіч, Флоран Малуда, Максвелл і інші.

До речі, в березні Срна взяв участь у благодійному матчі на допомогу постраждалим від землетрусу в Хорватії.