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Срна, Чеферин и Фигу: трансляция матча легенд футбола

Александр Трикиша
20 августа, 14:19
Сегодня в хорватском Сплите состоится выставочный матч с участием легендарного футболиста Шахтера, а ныне директора по футболу клуба Дарио Срны. Смотрите прямую трансляцию матча, начало – в 21:00

Дарио Срна сыграет в выставочном матче / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок приурочен к 25-летию Молодежных спортивных игр, ставшими крупнейшим любительским спортивным мероприятием в Европе.

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Игры проходят в трех странах: Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии. За 25 лет в них приняли участие более 2 миллионов детей и молодежи.

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В программу международного финала Молодежных спортивных игр в Сплите войдет выставочный матч, в котором сыграют участники YSG и амбассадоры/друзья YSG.

В составе второй команды на поле могут выйти Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также завершившие карьеры звезды Звонимир Бобан, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Предраг Миятович, Марио Станич, Флоран Малуда, Максвелл и другие.

Кстати, в марте Срна принял участие в благотворительном матче в помощь пострадавшим от землетрясения в Хорватии.

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