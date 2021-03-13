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Трансляція матчу легенд збірних Хорватії та Словенії: Срна і Шукер проти Чеферіна

13 березня, 12:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Легенда "Шахтаря" візьме участь у благодійному матчі в допомогу постраждалим від землетрусу

13 березня пройде благодійний товариський матч між легендами збірних Хорватії та Словенії. Поєдинок пройде в підтримку постраждалих від землетрусу в Хорватіїв кінці грудня минулого року. Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом, в прямому ефірі його покажуть на Shakhtar TV та YouTube-каналі клубу, а також на нашому сайті.

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У благодійній зустрічі візьмуть участь екс-капітан збірної Хорватії, а нині директор з футболу "Шахтаря" Даро Срна, а також легенда хорватського футболу Давор Шукер, президент УЄФА Александер Чеферін, Звонімір Бобан, Івіца Оліч, Міленко Ачимович, екс-воротар "гірників" Стіпе Плетікоса.

Раніше ми писали, що "Шахтар" виділив Хорватії понад два мільйони гривень для подолання наслідків землетрусу.

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благодійність товариський матч збірна Хорватії Даріо Срна збірна Словенії

Джерело: Сегодня|Спорт

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