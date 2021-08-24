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Супутник не пройде! Російських спортсменів не пустили в Канаду через вакцину

Любомир Луканюк
24 серпня, 17:26
Канада не впустила в країну російських регбістів оскільки в країні визнають лише чотири вакцини від коронавірусу, в їх числі немає російської

Регбісти Росії не можуть зіграти на етапі Світової серії

Чоловіча збірна Росії з регбі не візьме участі в двох етапах Світової серії в Канаді через вимоги зробити щеплення іноземною вакциною. Російський "Супутник" в розвинених країнах як і раніше не визнають.

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"Важливою умовою поїздки в Канаду є вакцинація гравців і персоналу від Covid-19 однієї із зарубіжних вакцин – Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson. У зв'язку з відсутністю даних вакцин на території Російської Федерації, а також відсутністю російських вакцин в списку ліцензованих в Канаді, наша збірна не зможе взяти участь в турнірах", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Федерації регбі Росії.

Раніше ми писали, що японські авіалінії подали скаргу в Олімпійський комітет Австралії на поведінку чоловічої команди з регбі-7 під час її повернення з Токіо на батьківщину.

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