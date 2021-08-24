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Спутник не пройдет! Российских спортсменов не пустили в Канаду из-за вакцины

Любомир Луканюк
24 августа, 17:26
Канада не впустила в страну российских регбистов поскольку в стране признают лишь четыре вакцины от коронавируса, в их числе нет российской

Регбисты России не смогут сыграть на этапе Мировой серии

Мужская сборная России по регби не примет участия в двух этапах Мировой серии в Канаде из-за требования привиться иностранной вакциной. Российский "Спутник" в развитых странах по-прежнему не признают.

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"Важным условием поездки в Канаду является вакцинация игроков и персонала от Covid-19 одной из зарубежных вакцин — Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson. В связи с отсутствием данных вакцин на территории Российской Федерации, а также отсутствием российских вакцин в списке лицензированных в Канаде, наша сборная не сможет принять участие в турнирах", – говорится в сообщении на официальном сайте Федерации регби России.

Ранее мы писали, что японские авиалинии подали жалобу в Олимпийский комитет Австралии на поведение мужской команды по регби-7 во время их возвращения из Токио на родину.

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