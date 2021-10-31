Супутник не подіяв. Палич залишився без футболу через російську вакцину

Екс-тренер Динамо Юрій Сьомін не потрапив на матч Аталанта - Лаціо / Фото: Instagram

Російський фахівець вирішив подивитися гру свого вихованця – Олексія Миранчука, який зараз виступає за бергамську команду.

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На превеликий подив Юрія Павловича, його навіть не пустили на стадіон. Виною всьому російська вакцина Супутник V , яку не визнають у Євросоюзі

Своє обурення 74-річний тренер опублікував у Instagram .

"Приїхав на матч Аталанта – Лаціо. На матч не потрапив, оскільки без щеплення Pfizer не пускають. Сподіваюся, на Ювентус – Зеніт із щепленням Супутник проблем не буде", – написав Юрій Сьомін.

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В підсумку, Аталанта та Лаціо зіграли внічию 2:2, а росіянин Миранчук так і просидів весь матч у запасі.

Український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський з'явився на полі на 59-й хвилині гри.

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Нагадаємо, що Руслан Малиновський викликаний на ключовий поєдинок збірної України проти Боснії та Герцеговини. Конфлікт між головним тренером Олександром Петраковим та півзахисником Аталанти повністю залагоджений.

Додамо, що Юрій Павлович Сьомін успішний етап своєї тренерської кар'єри провів у київському Динамо, з яким вигравав золото чемпіонату України та виходив до півфіналу Кубка УЄФА.

Несмачний і Сьомін / Фото: Getty Images

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