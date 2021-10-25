27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Малиновський прощений! Футболіста покликали допомогти збірній потрапити на ЧС-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
25 жовтня, 17:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександр Петраков назвав футболістів, які повинні будуть завоювати путівку в стикові матчі чемпіонату світу 2022 року
Руслан Малиновський знову у збірній
Руслан Малиновський знову у збірній / Фото: УАФ

У листопаді збірна України проведе вирішальний матч відбіркового турніру ЧС-2022. Напередодні поєдинку з Боснією, Олександр Петраков оголосив список гравців, викликаних на збір.

Привертає увагу повернення цілої групи виконавців. В першу чергу це Руслана Малиновського, який помирився з тренером. Олександр Зінченко і Тарас Качараба відновилися після ушкоджень. А Віктор Коваленко та Денис Гармаш привернули увагу тренерського штабу виступами в своїх клубах.

Реклама

Цікаво, що 31-річний Денис Гармаш останній раз виходив на поле у футболці національної команди 9 жовтня 2017 року в кваліфікаційному матчі чемпіонату світу проти Хорватії (0:2).

Склад збірної України

  • Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).
  • Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
  • Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія) , Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).
  • Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбік (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Ігор Харатін (Легія, Польща), Олександр Піхальонок (Дніпро-1) .

Читайте також: Прогрес команди Петракова: оновлений рейтинг ФІФА

Реклама

Розпочнеться збір 8 листопада у Києві. А на наступний день команда вилетить до Одеси, де 11-го числа проведе товариський поєдинок з командою Болгарії, повідомляє УАФ.

Заключний матч в групі D відбору ЧС-2022 українці зіграють 16 листопада в гостях проти збірної Боснії та Герцеговини.

Зараз становище в групі таке: Франція – 12 (6), Україна – 9 (7), Фінляндія – 8 (6), Боснія – 7 (6), Казахстан – 3 (7). Щоб продовжити боротьбу за поїздку в Катар-2022 нам потрібно посісти друге місце.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Маріуполь

27 жовт

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

27 жовт

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти