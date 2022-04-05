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Спорт – це політика! Путінський пропагандист Плющенко зібрався до окупованого Донецька

Павло Василенко
5 квітня, 17:25
Російський олімпійський чемпіон хоче влаштувати у так званій "ДНР" льодове шоу

Євген Плющенко. Фото ІТАР-ТАСС

Війна РФ проти України завдала сильного удару по російському спорту. На місцевих гравців накладено санкції, а клуби та організації з країни-агресора банять у різних змаганнях.

Не стало винятком і фігурне катання. Міжнародний союз ковзанярів усунув спортсменів з Росії та Білорусі від своїх змагань. Втім, у РФ знайшли "геніальний" вихід із ситуації.

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Міністр спорту РФ Олег Матіцин заявив, що збирається організувати льодове шоу в так званій "ДНР" (на окупованій терористами частині Донецької області). Чиновник стверджує, що така подія є частиною державної політики Росії.

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Спочатку ідея належала олімпійському чемпіону Євгену Плющенку, відомому своєю пристрасною підтримкою фашистського режиму Путіна. Матіцин схвалив її і заявив, що Росія має просувати спорт за кордон країни.

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Зазначимо, що нещодавно у скандал потрапила українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка лайкнула пост Плющенка про "спецоперацію в Україні". Дівчина народилася в Росії, проте у 2019 році вирішила змінити громадянство та представляти збірну України.