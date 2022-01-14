Українець, який спалив Москву, попрощався з фанатами

Дмитро Чумак завершив кар'єру / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон Європи та призер чемпіонатів світу попрощався з великим спортом за допомогою соцмереж.

"17 років! Фантастичних 17 років!! Саме стільки я присвятив великому спорту! І тепер із приємним та трохи сумним почуттям можу сказати, що завершую професійну кар'єру... Скільки ж було… скільки радості, адреналіну та позитивних емоцій, скільки крові та поту, скільки важких тренувань… і перемоги, і поразки були. Але головне, завершуючи цей шлях, почуваюся переможцем!", – написав Чумак у Instagram.

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Хто такий Дмитро Чумак

Чумак народився у Скадовську 11 липня 1990 року. Він п'ять разів перемагав на чемпіонатах Європи, а на світових першостях брав срібло та бронзу.

У 2021 році він виграв чемпіонат Європи, що проходив у Москві, а потім опублікував у Instagram провокаційний пост, чим розлютив росіян.

Українець опублікував рядки з хіта гурту "Ленінград": "Вчора наснився сон прекрасний – Москва згоріла повністю" , і приклавши до них фото Червоної площі, що горить.

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Помста Москви не забарилася. Через кілька місяців Дмитра Чумака усунули від змагань через підозру у застосуванні заборонених препаратів та спробі підкупу допінг-офіцера.

"Найкорумпованіша організація у світі ITA (International Testing Agency) звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо)", – відреагував на скандал Дмитро Чумак.

Український штангіст Дмитро Чумак / Фото: Getty Images

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На жаль, через ці розгляди Дмитро пропустив Олімпіаду-2020, а тепер взагалі пішов зі спорту.