14 января 15:00 Онлайн
Сенегал 0
Гвинея 0
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
15 января 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Манчестер Юнайтед --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Спаливший Москву украинец попрощался с фанатами

Александр Трикиша
14 января, 22:29
Титулованный украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объявил о завершении карьеры. Спортсмен был отстранен от выступления из-за допинга

Дмитрий Чумак завершил карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион Европы и призер чемпионатов мира попрощался с большим спортом посредством соцсетей.

"17 лет! Фантастических 17 лет!! Именно столько я посвятил большому спорту! И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру...

Сколько же всего было… сколько радости, адреналина и позитивных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок… и победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем!", – написал Чумак в Instagram.

Реклама

Кто такой Дмитрий Чумак

Чумак родился в Скадовске 11 июля 1990 года. Он пять раз побеждал на чемпионатах Европы, а на мировых первенствах брал серебро и бронзу.

В 2021 году он выиграл чемпионат Европы, проходивший в Москве, а затем опубликовал в Instagram провокационный пост, чем разозлил россиян.

Украинец опубликовал строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", и приложив к ним фото горящей Красной площади.

Реклама

Месть Москвы не заставила себя долго ждать. Спустя несколько месяцев Дмитрия Чумака отстранили от соревнований из-за подозрений в применении запрещенных препаратов и попытке подкупа допинг-офицера.

"Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем))", – отреагировал на скандал Дмитрий Чумак.

Украинский штангист Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

Реклама

К сожалению, из-за этих разбирательств Дмитрий пропустил Олимпиаду-2020, а теперь и вовсе ушел из спорта.