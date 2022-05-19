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"Сп***ив танк без жодного пострілу". Петровський Папа розповів про бойові подвиги

Сергій Шаховець
19 травня, 11:35
Одіозний президент Інгульця Олександр Поворознюк знайшов безгрішний спосіб боротьби з російськими окупантами

Олександр Поворознюк знає, що треба робити з російським танком / Фото: Колаж: Сьогодні

Виконавець безсмертного хіта "Вова, е*аш їх, бл*дь" Олександр Поворознюк поділився своїм бойовим досвідом зустрічі з російськими фашистами. Власник Інгульця знайшов гуманний спосіб знищення окупантів.

"Чи я бачив окупантів? Ну, як же не бачив. А у кого я сп***ив танк? Бачив. Що з ними сталося? Вони сп****ли свиню у бабусі і дідуся і їли, б***ь, шашлик.

І коли ми вийшли, я пересмикнув калаш і сказав: "Доброго вечора, ми з України". Вони м'ясом подавилися.

Ну, я гріх на душу не брав, нікого не стріляв, можливо", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Каналу 24.

Бос клуба з Петрового / Фото: Канал Футбол

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Раніше президент петровського Інгульця передбачив долю Путіна. Олександр Поворознюк вважає, що президент РФ заслуговує на найжахливішу смерть через війну з Україною.

Олександр Поворознюк обрав смерть для Володимира Путіна