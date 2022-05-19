"Сп***ил танк без единого выстрела". Петровский Папа рассказал о боевых подвигах

Александр Поворознюк знает, что нужно делать с русским танком / Фото: Коллаж: Сегодня

Исполнитель бессмертного хита "Вова, е*ашь их, бл*дь" Александр Поворознюк поделился своим боевым опытом встречи с российскими фашистами. Владелец Ингульца нашел гуманный способ уничтожения оккупантов.

"Видел ли я оккупантов? Ну, как же не видел. А у кого я сп***ил танк? Видел. Что с ними произошло? Они сп****ли свинью у бабушки и дедушки и ели, б***ь, шашлык.

И когда мы вышли, я передернул калаш и сказал: "Добрый вечер, мы из Украины". Они мясом подавились.

Ну, я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть", – сказал Поворознюк в интервью Каналу 24.