Чи відбудеться реванш за 2:8? Названий фаворит суперпоєдинку Ліги чемпіонів Барселона – Баварія

Роберт Левандовскі з компанією готові знову поглумитися над Барселоною / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує груповий раунд Ліги чемпіонів 2021/2022 . У першому турі глядачів очікує топ-зустріч. На стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні місцева однойменна команда прийме Баварію. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Барселона – Баварія пройде у нас на сайті. Тим часом, букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

На думку експертів, фаворитом матчу є чемпіон Німеччини. Коефіцієнт на успіх Баварії становить 1.99, на перемогу каталонців – 3.45. Нічия ж оцінюється в 4.15.

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Напередодні сьогоднішнього протистояння всі обговорюють попередній матч між цими командами. Влітку 2020 року Баварія знищила Барселону з рахунком 8:2 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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Барселона і Баварія виступають в одній групі з Динамо і Бенфікою і вважаються головними фаворитами на вихід в 1/8 фіналу. До слова, їх суперники по групі зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Онлайн матчу Динамо – Бенфіка доступний у нас на сайті.

Це буде 10-й матч між Баварією і Барселоною в рамках Ліги чемпіонів. Перевагу має німецький гранд – шість перемог при двох поразках. Також команди двічі перетиналися в Кубку УЄФА (перемога Баварії і нічия).