14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Чи відбудеться реванш за 2:8? Названий фаворит суперпоєдинку Ліги чемпіонів Барселона – Баварія

Анатолій Дерека
14 вересня, 18:00
Букмекери вважають, що мюнхенська команда знову буде сильнішою за каталонського суперника

Роберт Левандовскі з компанією готові знову поглумитися над Барселоною / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує груповий раунд Ліги чемпіонів 2021/2022 . У першому турі глядачів очікує топ-зустріч. На стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні місцева однойменна команда прийме Баварію. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Барселона – Баварія пройде у нас на сайті. Тим часом, букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

На думку експертів, фаворитом матчу є чемпіон Німеччини. Коефіцієнт на успіх Баварії становить 1.99, на перемогу каталонців – 3.45. Нічия ж оцінюється в 4.15.

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Напередодні сьогоднішнього протистояння всі обговорюють попередній матч між цими командами. Влітку 2020 року Баварія знищила Барселону з рахунком 8:2 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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Барселона і Баварія виступають в одній групі з Динамо і Бенфікою і вважаються головними фаворитами на вихід в 1/8 фіналу. До слова, їх суперники по групі зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Онлайн матчу Динамо – Бенфіка доступний у нас на сайті.

Це буде 10-й матч між Баварією і Барселоною в рамках Ліги чемпіонів. Перевагу має німецький гранд – шість перемог при двох поразках. Також команди двічі перетиналися в Кубку УЄФА (перемога Баварії і нічия).

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