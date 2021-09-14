Состоится ли реванш за 2:8? Назван фаворит суперпоединка Лиги чемпионов Барселона – Бавария

Роберт Левандовски с компанией готовы вновь поглумиться над Барселоной / Фото: Getty Images

Сегодня стартует групповой раунд Лиги чемпионов 2021/2022. В первом туре зрителей ожидает топ-встреча. На стадионе "Камп Ноу" в Барселоне местная одноименная команда примет Баварию. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Барселона – Бавария пройдет у нас на сайте. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является чемпион Германии. Коэффициент на триумф Баварии составляет 1.99, на победу каталонцев – 3.45. Ничья же оценивается в 4.15.

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Накануне сегодняшнего противостояния все обсуждают предыдущий матч между этими командами. Летом 2020 года Бавария уничтожила Барселону со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Барселона и Бавария выступают в одной группе с Динамо и Бенфикой и считаются главными фаворитами на выход в 1/8 финала. К слову, их соперники по группе сыграют сегодня на НСК Олимпийский. Онлайн матча Динамо – Бенфика доступен у нас на сайте.

Это будет 10-й матч между Баварией и Барселоной в рамках Лиги чемпионов. Подавляющее преимущество имеет немецкий гранд – шесть побед при двух поражениях. Также команды дважды пересекались в Кубке УЕФА (победа Баварии и ничья).