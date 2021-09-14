14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Состоится ли реванш за 2:8? Назван фаворит суперпоединка Лиги чемпионов Барселона – Бавария

Анатолий Дерека
14 сентября, 18:00
Букмекеры считают, что мюнхенская команда вновь окажется сильнее каталонского соперника

Роберт Левандовски с компанией готовы вновь поглумиться над Барселоной / Фото: Getty Images

Сегодня стартует групповой раунд Лиги чемпионов 2021/2022. В первом туре зрителей ожидает топ-встреча. На стадионе "Камп Ноу" в Барселоне местная одноименная команда примет Баварию. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Барселона – Бавария пройдет у нас на сайте. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является чемпион Германии. Коэффициент на триумф Баварии составляет 1.99, на победу каталонцев – 3.45. Ничья же оценивается в 4.15.

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Накануне сегодняшнего противостояния все обсуждают предыдущий матч между этими командами. Летом 2020 года Бавария уничтожила Барселону со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Барселона и Бавария выступают в одной группе с Динамо и Бенфикой и считаются главными фаворитами на выход в 1/8 финала. К слову, их соперники по группе сыграют сегодня на НСК Олимпийский. Онлайн матча Динамо – Бенфика доступен у нас на сайте.

Это будет 10-й матч между Баварией и Барселоной в рамках Лиги чемпионов. Подавляющее преимущество имеет немецкий гранд – шесть побед при двух поражениях. Также команды дважды пересекались в Кубке УЕФА (победа Баварии и ничья).

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