Склад на матч Україна – Чехія: кардинальні зміни Петракова

Збірна України готується до матчу з Чехією / Фото: УАФ

Сьогодні о 21:45 збірна України зіграє товариський матч проти команди Чехії. Онлайн Чехія – Україна доступний на нашому сайті.

Чехія – Україна: у скільки початок і де дивитися матч

Порівняно з грою з Францією (1:1), в основі української збірної вісім нових футболістів – Бойко, Качараба, Сирота, Корнієнко, Макаренко, Зінченко, Зубков, Сікан.

ЗБІРНА УКРАЇНИ: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота, Корнієнко, Тимчик, Макаренко, Зінченко, Зубков, Ярмоленко (к), Сікан

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Запасні: Різник, Соболь, Конопля, Караваєв, Шапаренко, Кочергін, Булеца, Яремчук

Збірна України готується до матчу з Чехією / Фото: УАФ

Дивіться, як Україна грала в матчі з Францією.