8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Склад на матч Україна – Чехія: кардинальні зміни Петракова

Сергій Шаховець
8 вересня, 20:30
Головний тренер збірної України зробив вісім замін у стартовому складі порівняно з поєдинком проти Франції, який завершився внічию 1:1

Збірна України готується до матчу з Чехією / Фото: УАФ

Сьогодні о 21:45 збірна України зіграє товариський матч проти команди Чехії. Онлайн Чехія – Україна доступний на нашому сайті.

Чехія – Україна: у скільки початок і де дивитися матч

Порівняно з грою з Францією (1:1), в основі української збірної вісім нових футболістів – Бойко, Качараба, Сирота, Корнієнко, Макаренко, Зінченко, Зубков, Сікан.

ЗБІРНА УКРАЇНИ: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота, Корнієнко, Тимчик, Макаренко, Зінченко, Зубков, Ярмоленко (к), Сікан

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Запасні: Різник, Соболь, Конопля, Караваєв, Шапаренко, Кочергін, Булеца, Яремчук

Збірна України готується до матчу з Чехією / Фото: УАФ

Дивіться, як Україна грала в матчі з Францією.

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