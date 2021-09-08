Состав на матч Украина – Чехия: кардинальные изменения Петракова

Сборная Украины готовится к матчу с Чехией / Фото: УАФ

Сегодня в 21:45 сборная Украины сыграет товарищеский матч против команды Чехии. Онлайн Чехия – Украина доступен на нашем сайте.

Чехия – Украина: во сколько начало и где смотреть матч

По сравнению с игрой с Францией (1:1), в основе украинской сборной восемь новых футболистов – Бойко, Качараба, Сирота, Корниенко, Макаренко, Зинченко, Зубков, Сикан.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота, Корниенко, Тымчик, Макаренко, Зинченко, Зубков, Ярмоленко (к), Сикан

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Запасные: Ризнык, Соболь, Конопля, Караваєв, Шапаренко, Кочергин, Булеца, Яремчук

Сборная Украины готовится к матчу с Чехией / Фото: УАФ

Смотрите, как Украина играла в матче с Францией.