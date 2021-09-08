8 сентября 32’
Чехия 0
Украина 1
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Состав на матч Украина – Чехия: кардинальные изменения Петракова

Сергей Шаховец
8 сентября, 20:30
Главный тренер сборной Украины сделал восемь замен в стартовом составе по сравнению с поединком против Франции, который завершился вничью 1:1

Сборная Украины готовится к матчу с Чехией / Фото: УАФ

Сегодня в 21:45 сборная Украины сыграет товарищеский матч против команды Чехии. Онлайн Чехия – Украина доступен на нашем сайте.

Чехия – Украина: во сколько начало и где смотреть матч

По сравнению с игрой с Францией (1:1), в основе украинской сборной восемь новых футболистов – Бойко, Качараба, Сирота, Корниенко, Макаренко, Зинченко, Зубков, Сикан.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота, Корниенко, Тымчик, Макаренко, Зинченко, Зубков, Ярмоленко (к), Сикан

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Запасные: Ризнык, Соболь, Конопля, Караваєв, Шапаренко, Кочергин, Булеца, Яремчук

Сборная Украины готовится к матчу с Чехией / Фото: УАФ

Смотрите, как Украина играла в матче с Францией.

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