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Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
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Мальме --
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Сосиска та рюкзак з ногами! Ф'юрі вибрав собі суперника

Любомир Луканюк
28 жовтня, 22:24
Британський чемпіон готовий захищати свій пояс у поєдинку з Ділліаном Уайтом, який є офіційним претендентом по лінії WBC

Ф'юрі кинув виклик Уайту

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що згоден свій наступний бій провести проти Ділліана Вайта.

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"Чесно кажучи, я вважаю, що Вайт – сосиска. Великий рюкзак з ногами. У нього немає умінь. Він повільний у ногах. Він величезний і жирний...

Супертяжі в наш час – просто слимаки. Жодних боксерських умінь. Усі сподіваються на лакі-панч.

Уайт заслужив на свій титульний шанс. Він переміг Хеленіуса, Паркера, Брауна. Був першим номером довгий час.

Нехай матиме свій шанс і покаже свій максимум. Сподіваюся, невдовзі побачимо захоплюючі поєдинки. Я подбаю про Вайта і відправлю в нокаут протягом шести раундів.

WBC, я приймаю виклик. Я буду з ним битися щодня і двічі в неділю", – цитує Ф'юрі XSport.

Нагадаємо, що 30 жовтня у поєдинку між Ділліаном Вайтом та Отто Валліном мав визначитися майбутній суперник Тайсона Ф'юрі. Але за десять днів до бою стало відомо, що Вайт отримав травму плеча, через що бій скасували.

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