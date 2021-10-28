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Мариуполь --
Динамо --
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Десна --
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Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
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Динамо --
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Сосиска и рюкзак с ногами! Фьюри выбрал себе соперника

Любомир Луканюк
28 октября, 22:24
Британский чемпион готов защищать свой пояс в поединке с Диллианом Уайтом, который является официальным претендентом по линии WBC

Фьюри бросил вызов Уайту

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что согласен свой следующий бой провести против Диллиана Уайта.

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"Честно говоря, я считаю, что Уайт – сосиска. Большой рюкзак с ногами. У него нет умений. Он медленный в ногах. Он огромный и жирный...

Супертяжи в наше время – просто слизняки. Никаких боксерских умений. Все надеются на лаки-панч.

Уайт заслужил свой титульный шанс. Он победил Хелениуса, Паркера, Брауна. Был первым номером долгое время.

Пусть получит свой шанс и покажет свой максимум. Надеюсь, вскоре увидим захватывающие поединки. Я позабочусь об Уайте и отправлю в нокаут в течение шести раундов.

WBC, я принимаю вызов. Я буду с ним драться каждый день и дважды по воскресеньям", – цитирует Фьюри XSport.

Напомним, что 30 октября в поединке между Диллианом Уайтом и Отто Валлином должен был определится будущий соперник Тайсона Фьюри. Но за десять дней до боя стало известно, что Уайт получил травму плеча, из-за чего схватку отменили.

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