Суперник Динамо в Лізі чемпіонів вибрав заміну Куману: але є одна умова

Роберто Мартінес може замінити Кумана на посту тренера Барси / Фото: Reuters

Каталонська Барселона продовжує займатися пошуком наступника для Рональда Кумана. На цей момент фаворитами на пост тренера Барси є Роберто Мартінес – наставник збірної Бельгії, і Хаві, який працює з катарським Аль-Садд, повідомляє sport.es.

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Але оскільки контракт Мартінеса розрахований до грудня 2022, а саме в тоді відбудеться чемпіонат світу в Катарі, то за розрив контракту доведеться заплатити серйозну неустойку.

У разі якщо боси каталонського клубу зупинять свій вибір на іспанському фахівцю, їм потрібно буде заплатити бельгійській федерації 1,8 млн євро. Саме ця сума прописана в контракті Мартінеса.

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Нагадаємо, що іспанський фахівець очолює збірну Бельгії з серпня 2016 року, і за цей час зумів завоювати бронзові медалі Мундіалю-2018.

Відзначимо, що коли рік тому Рональд Куман йшов з поста головного тренера збірної Нідерландів, клаусулу в розмірі 6 млн євро довелося заплатити самому голландцеві. Тільки в разі його відходу з Барси, Рональду компенсують цю величезну суму.

Раніше ми повідомляли, що одним із претендентів на посаду тренера Барселони є учень Луческу Андреа Пірло.