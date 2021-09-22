22 вересня 84’
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Суперник Динамо в Лізі чемпіонів вибрав заміну Куману: але є одна умова

Сергій Шаховець
22 вересня, 22:13
Схоже дні Рональда Кумана на посту головного тренера Барселони добігають кінця. Каталонський клуб може очолити наставник збірної Бельгії

Роберто Мартінес може замінити Кумана на посту тренера Барси / Фото: Reuters

Каталонська Барселона продовжує займатися пошуком наступника для Рональда Кумана. На цей момент фаворитами на пост тренера Барси є Роберто Мартінес – наставник збірної Бельгії, і Хаві, який працює з катарським Аль-Садд, повідомляє sport.es.

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Але оскільки контракт Мартінеса розрахований до грудня 2022, а саме в тоді відбудеться чемпіонат світу в Катарі, то за розрив контракту доведеться заплатити серйозну неустойку.

У разі якщо боси каталонського клубу зупинять свій вибір на іспанському фахівцю, їм потрібно буде заплатити бельгійській федерації 1,8 млн євро. Саме ця сума прописана в контракті Мартінеса.

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Нагадаємо, що іспанський фахівець очолює збірну Бельгії з серпня 2016 року, і за цей час зумів завоювати бронзові медалі Мундіалю-2018.

Відзначимо, що коли рік тому Рональд Куман йшов з поста головного тренера збірної Нідерландів, клаусулу в розмірі 6 млн євро довелося заплатити самому голландцеві. Тільки в разі його відходу з Барси, Рональду компенсують цю величезну суму.

Раніше ми повідомляли, що одним із претендентів на посаду тренера Барселони є учень Луческу Андреа Пірло.

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