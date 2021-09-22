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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
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Соперник Динамо в Лиге чемпионов выбрал замену Куману: но есть одно условие

Сергей Шаховец
22 сентября, 22:13
Похоже дни Рональда Кумана на посту главного тренера Барселоны сочтены. Каталонский клуб может возглавить наставник сборной Бельгии

Роберто Мартинес может заменить Кумана на посту тренера Барсы / Фото: Reuters

Каталонская Барселона продолжает заниматься поиском сменщика для Рональда Кумана. На данный момент фаворитами на пост тренера Барсы являются Роберто Мартинес – наставник сборной Бельгии, и Хави, работающий с катарским Аль-Садд, сообщает sport.es.

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Но поскольку контракт Мартинеса рассчитан до декабря 2022, а именно в тогда состоится чемпионат мира в Катаре, то за разрыв контракта придется заплатить серьезную неустойку.

В случае если боссы каталонского клуба остановят свой выбор на испанском специалисте, им потребуется заплатить бельгийской федерации 1,8 млн евро. Именно эта сумма прописана в контракте Мартинеса.

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Напомним, что испанский специалист возглавляет сборную Бельгии с августа 2016 года, и за это время сумел завоевать бронзовые медали Мундиаля-2018.

Отметим, что когда год назад Рональд Куман уходил с поста главного тренера сборной Нидерландов, клаусулу в размере 6 млн евро пришлось заплатить самому голландцу. Только в случае его ухода из Барсы, Рональду компенсируют эту огромную сумму.

Ранее мы сообщали, что одним из претендентов на должность тренера Барселоны является ученик Луческу Андреа Пирло.

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