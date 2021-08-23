Зняла з себе все! Після відмови від українського паспорта Баюл показала себе голою

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Після відмови від українського паспорта, Оксана Баюл продовжує епатувати своїх підписників в Instagram.

Добити своїх шанувальників 43-річна фігуристка вирішила публікацією в Сторіс Instagram фотографії в стилі ню.

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Олімпійська чемпіонка продемонструвала голу спину, посипану прикрасами.

Мабуть це і є відповідь Оксани Баюл всім критикам за її неоднозначні вчинки в останні дні.

Раніше відома фігуристка Оксана Баюл відмовилася від українського паспорта напередодні Дня Незалежності України, чим викликала хвилю критики в Мережі.

Перед цим спортсменка скаржилася, що її не запросили до Києва на святкування Дня Незалежності.

Сьогодні Баюл опублікувала новий пост в Instagram, підвівши підсумки останніх днів.

"Я всіх за все дякую. Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою", – написала Баюл.

Хто така Оксана Баюл

Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України. Фігуристка завоювала золоту медаль на Олімпіаді-1994 року в Ліллехаммері.

Оксана Баюл і її "Лебідь" / Фото: Getty Images

Після цього спортсменка перебралася в США і живе там по сьогоднішній день. За океаном Баюл запам'яталася скандалом через аварію в стані алкогольного сп'яніння, після чого змушена була пройти реабілітацію.

Оксана Баюл відповіла на обвинувачення в алкоголізмі і наркозалежності / Фото: Instagram

Фігуристка також відома своїми проросійськими поглядами. Раніше вона заявляла, що "Україні треба дружити з Росією", а тепер дивується, що не отримала запрошення до Києва від президента країни.