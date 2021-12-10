Знову підвела стрілянина: лише одна українка потрапила до ТОП-15 спринту на Кубку світу

Юлія Джима показала кращий результат серед українок / Фото: biathlon.com.ua

У чоловічій гонці двоє українців пробилися до ТОП-20. А ось у жіночій у двадцятці кращих опинилася лише одна представниця України.

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Найкращий результат продемонструвала Юлія Джима. На першому вогневому рубежі вона відстрілялася на нуль, але потім завалила другу стрілянину.

Із двома промахами Джима прийшла до фінішу 15-ю, відставши від переможниці Анни Сола з Білорусі на півтори хвилини.

24-е місце посіла Олена Білосюк (Підгрушна). Вона зробила лише один промах, але за швидкістю програла конкуренткам. Решта українок фінішувала за межами ТОП-60.

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Спринт. Жінки

1. Ганна Сола (0+0) – 20:44,4

2. Жюстін Бреза (1+1) +46,8

3. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) +50,3

...

15. Юлія Джима (0+2) +1:32,9

24. Олена Білосюк (1+0) +1:44,3

68. Дар'я Блашко (1+1) +2:58,3

75. Ірина Петренко (2+0) +3:12,6

84. Ольга Абрамова (0+1) +3:25,8