Знову підвела стрілянина: лише одна українка потрапила до ТОП-15 спринту на Кубку світу

Юлія Джима показала кращий результат серед українок / Фото: biathlon.com.ua
У чоловічій гонці двоє українців пробилися до ТОП-20. А ось у жіночій у двадцятці кращих опинилася лише одна представниця України.
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Найкращий результат продемонструвала Юлія Джима. На першому вогневому рубежі вона відстрілялася на нуль, але потім завалила другу стрілянину.
Із двома промахами Джима прийшла до фінішу 15-ю, відставши від переможниці Анни Сола з Білорусі на півтори хвилини.
24-е місце посіла Олена Білосюк (Підгрушна). Вона зробила лише один промах, але за швидкістю програла конкуренткам. Решта українок фінішувала за межами ТОП-60.
Спринт. Жінки
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