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Знову підвела стрілянина: лише одна українка потрапила до ТОП-15 спринту на Кубку світу

Олександр Трикіша
10 грудня, 16:47
У Хохфільцені стартував третій етап Кубка світу з біатлону. У сьогоднішній програмі відбулися дві гонки – спринти у чоловіків та жінок

Юлія Джима показала кращий результат серед українок / Фото: biathlon.com.ua

У чоловічій гонці двоє українців пробилися до ТОП-20. А ось у жіночій у двадцятці кращих опинилася лише одна представниця України.

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Найкращий результат продемонструвала Юлія Джима. На першому вогневому рубежі вона відстрілялася на нуль, але потім завалила другу стрілянину.

Із двома промахами Джима прийшла до фінішу 15-ю, відставши від переможниці Анни Сола з Білорусі на півтори хвилини.

24-е місце посіла Олена Білосюк (Підгрушна). Вона зробила лише один промах, але за швидкістю програла конкуренткам. Решта українок фінішувала за межами ТОП-60.

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Спринт. Жінки
1. Ганна Сола (0+0) – 20:44,4
2. Жюстін Бреза (1+1) +46,8
3. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) +50,3
...
15. Юлія Джима (0+2) +1:32,9
24. Олена Білосюк (1+0) +1:44,3
68. Дар'я Блашко (1+1) +2:58,3
75. Ірина Петренко (2+0) +3:12,6
84. Ольга Абрамова (0+1) +3:25,8