Снова подвела стрельба: лишь одна украинка попала в ТОП-15 спринта на Кубке мира

Юлия Джима показала лучший результат среди украинок / Фото: biathlon.com.ua
В мужской гонке двое украинцев пробились в ТОП-20. А вот в женской в двадцатке лучших оказалась лишь одна представительница Украины.
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Лучший результат продемонстрировала Юлия Джима. На первом огневом рубеже она отстрелялась на ноль, но затем завалила втору стрельбу.
С двумя промахами Джима пришла к финишу 15-й, отстав от победительницы Анны Сола из Беларуси на полторы минуты.
24-е место заняла Елена Билосюк (Пидгрушная). Она сделала всего один промах, но по скорости проиграла конкуренткам. Остальные украинки финишировали за пределами ТОП-60.
Спринт. Женщины
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