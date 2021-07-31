Змогли і без Селезньова. Минай починає сезон УПЛ з сенсаційної перемоги!

Євген залишив поле в другому таймі, проте закарпатська команда зуміла вирвати три очки в поєдинку проти Олександрії

Минай вириває перемогу над Олександрією / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчора в чемпіонаті України стартував другий тур. Шахтар розгромив Львів у гостях, тоді як у другому поєдинку п'ятниці Колос мінімально здолав вдома Металіст-1925.

Сьогодні ігровий день розпочався зустріччю в Ужгороді. Минай проводив свій перший поєдинок в нинішньому сезоні. Команда вилетіла в Першу лігу в минулому чемпіонаті, проте зняття Олімпіка дозволило закарпатцям затриматися в еліті.

Олександрія ж в першому турі зуміла здивувати уболівальників, обігравши на виїзді Зорю. Долю зустрічі вирішив супергол Івана Калюжного. Не дивно, що команда Юрія Гури була фаворитом поєдинку проти Миная.

Проте підопічні Кобіна не розкривалися так, як це робила Зоря. Одним з найактивніших в першому таймі був Євген Селезньов, який не цурався боротьби і багато працював на атаку. Однак його моменти були несерйозними.

Гості ж могли відзначитися завдяки старанням Бабогла, проте захисник не потрапив у ворота. В цілому ж за весь перший тайм команди лише раз пробили у ворота. І то, це був вкрай слабкий дальній удар Білонога.

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Після перерви гості забрали ініціативу, проте щільні оборонні порядки господарів не дозволяли Олександрії створювати безліч моментів. Кілька разів схибив ексфорвард Дженоа Спінеллі, який вийшов на заміну. Неточними були і Одарюк з Ковальцем.

Коли здавалося, що обидві команди згодні на нічию, Минай вибухнув і таки вирвав перемогу! На 90-ій хвилині Гончар вдало поборовся за верховий м'яч в чужому майданчику, а Вишневський встиг випередити Бабогла і розстріляти ворота Білика.

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Закарпатці набирають свої перші бали в новому сезоні, а ось Олександрія втрачає можливість порівнятися з Шахтарем. До слова, в наступному турі "аграрії" якраз зіграють на виїзді з підопічними Роберто Де Дзербі.

На Минай же знову чекає відпочинок. Матч команди Василя Кобіна проти Колоса перенесений через участь ковалівської команди в Лізі Конференцій. Отже, наступна гра Миная призначена аж на 11 серпня. Це перенесений матч 1 туру проти Динамо.

Минай – Олександрія 1:0

Гол: Вишневський, 90

Минай: Кучер – Векляк, Горін, Ліховидько, Багайоко – Петрусенко, Білоног (Вишневський, 78), Хахльов (Месхі, 70) – Книш (Гончар, 58), Селезньов (Ахмедзаде, 69), Кулієв (Байдаєв, 78).

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Демченко, Калюжний (Дришлюк, 64) – Шастал (Одарюк, 46), Ковалець (Новіков, 84), Третьяков (Кожушко, 71) – Устименко (Спінеллі, 46).

Попередження: Петрусенко, Селезньов, Багайоко – Шастал, Третьяков, Бабогло, Одарюк.

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