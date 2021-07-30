Син приходить на допомогу батькові – непроста перемога Колоса напередодні дебюту в Лізі Конференцій

Гол Дениса Костишина в другому таймі допоміг Колосу зломити опір Металіста-1925 і здобути першу перемогу в новому сезоні УПЛ

Колос зумів вирвати три очки в непростому матчі з Металістом-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні стартував 2 тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. У дебютному поєдинку вікенду Шахтар виграв у гостях у Львова.

На п'ятницю був винесений ще один поєдинок. Як і Шахтар, на наступному тижні в єврокубках зіграє Колос, тому його гра проти Металіста-1925 відбулася сьогодні.

У першому турі обидві команди здобули непогані результати. Колос привіз один бал з Луцька з матчу проти Вереса. Ну а Металіст і зовсім зумів ударно дебютувати в УПЛ, обігравши вдома Рух.

Перший тайм пройшов в обопільних атаках. Свої напівмоменти були у Нурієва і Лисенка, на що гості відповіли супершансом Батюшина. Комбінаційна атака дозволила вінгеру вийти на побачення з Волинцем. Однак удар Юрія був занадто слабким, захисник господарів вибив м'яч з порожніх воріт.

У другому таймі Колос забрав м'яч під свій контроль, не даючи харків'янам доводити свої атаки до удару. Втім, аж до замін команда з Ковалівки виглядала безпорадно.

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Нові гравці оживили гру, а Олег Ільїн і зовсім віддав асист через хвилину після появи на полі. Лівий фланг Металіста провалився, дозволивши хавбеку увійти з м'ячем у карний майданчик і прострелити на Костишина в центр. Денису так ніхто і не завадив пробити Сидоренка.

Металіст спробував швидко відігратися, проте Колос дозволяв гостям в основному бити здалеку. Удари Батюшина та Криськіва були неточними. Останній шанс на нічию втратив Дмитренко, який з вигідного положення запустив м'яч вище воріт на 90+3 хвилині.

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У підсумку підопічні Руслана Костишина здобувають мінімальну перемогу завдяки голу сина наставника. Колос набирає 4 бали та забирається на друге місце в турнірній таблиці.

Після матчу з Шахтарем із Караганди у Лізі Конференцій на ковалівців очікує невеличкий перепочинок. УПЛ пішла назустріч єврокубковому представнику України та перенесла гру 3 туру з Минаєм. У свою чергу Металіст через тиждень прийме Чорноморець.

Колос – Металіст-1925 1:0

Голи: Костишин, 72

Колос: Волинець – Ром, Гавриш, Петров, Саків – Богданов (Задоя, 81), Мілько – Чурко (Ільїн, 71), Костишин (Данфа, 81), Нурієв (Дієго, 64) – Лисенко (Січінава, 71).

Металіст-1925 : Сидоренко – Жичіков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок, Криськів – Савін (Протасов, 60), Голодюк (Єрмаков, 90), Батюшин (Дмитренко, 78) – Фабіньо (Ременюк, 78).

Попередження: Костишин, Дієго, Данфа, Січінава – Ткачук.

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