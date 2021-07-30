30 липня 19:00 Відео
Львів 0
Шахтар 3
30 липня 21:00 Про матч
Колос 1
Металіст 1925 0
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 17:00
Минай --
Колос --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
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Десна --
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Син приходить на допомогу батькові – непроста перемога Колоса напередодні дебюту в Лізі Конференцій

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
30 липня, 22:54
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Гол Дениса Костишина в другому таймі допоміг Колосу зломити опір Металіста-1925 і здобути першу перемогу в новому сезоні УПЛ
Колос зумів вирвати три очки в непростому матчі з Металістом-1925
Колос зумів вирвати три очки в непростому матчі з Металістом-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні стартував 2 тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. У дебютному поєдинку вікенду Шахтар виграв у гостях у Львова.

На п'ятницю був винесений ще один поєдинок. Як і Шахтар, на наступному тижні в єврокубках зіграє Колос, тому його гра проти Металіста-1925 відбулася сьогодні.

У першому турі обидві команди здобули непогані результати. Колос привіз один бал з Луцька з матчу проти Вереса. Ну а Металіст і зовсім зумів ударно дебютувати в УПЛ, обігравши вдома Рух.

Перший тайм пройшов в обопільних атаках. Свої напівмоменти були у Нурієва і Лисенка, на що гості відповіли супершансом Батюшина. Комбінаційна атака дозволила вінгеру вийти на побачення з Волинцем. Однак удар Юрія був занадто слабким, захисник господарів вибив м'яч з порожніх воріт.

У другому таймі Колос забрав м'яч під свій контроль, не даючи харків'янам доводити свої атаки до удару. Втім, аж до замін команда з Ковалівки виглядала безпорадно.

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Нові гравці оживили гру, а Олег Ільїн і зовсім віддав асист через хвилину після появи на полі. Лівий фланг Металіста провалився, дозволивши хавбеку увійти з м'ячем у карний майданчик і прострелити на Костишина в центр. Денису так ніхто і не завадив пробити Сидоренка.

Металіст спробував швидко відігратися, проте Колос дозволяв гостям в основному бити здалеку. Удари Батюшина та Криськіва були неточними. Останній шанс на нічию втратив Дмитренко, який з вигідного положення запустив м'яч вище воріт на 90+3 хвилині.

В тренді

У підсумку підопічні Руслана Костишина здобувають мінімальну перемогу завдяки голу сина наставника. Колос набирає 4 бали та забирається на друге місце в турнірній таблиці.

Після матчу з Шахтарем із Караганди у Лізі Конференцій на ковалівців очікує невеличкий перепочинок. УПЛ пішла назустріч єврокубковому представнику України та перенесла гру 3 туру з Минаєм. У свою чергу Металіст через тиждень прийме Чорноморець.

Колос – Металіст-1925 1:0
Голи: Костишин, 72

Колос: Волинець – Ром, Гавриш, Петров, Саків – Богданов (Задоя, 81), Мілько – Чурко (Ільїн, 71), Костишин (Данфа, 81), Нурієв (Дієго, 64) – Лисенко (Січінава, 71).

Металіст-1925 : Сидоренко – Жичіков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок, Криськів – Савін (Протасов, 60), Голодюк (Єрмаков, 90), Батюшин (Дмитренко, 78) – Фабіньо (Ременюк, 78).

Попередження: Костишин, Дієго, Данфа, Січінава – Ткачук.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Команда
І
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Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
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Шахтар Шахтар Шах
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
3
Десна Десна Дес
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
4
Олександрія Олександрія Оле
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
5
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
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1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
6
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
7
Ворскла Ворскла Вор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
8
Маріуполь Маріуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
9
Верес Верес Вер
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
10
Львів Львів Льв
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
11
Минай Минай Мин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
12
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
13
Рух Рух Рух
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
14
Інгулець Інгулець Інг
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
15
Зоря Зоря Зор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
16
Чорноморець Чорноморець Чор
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
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flag Китай КитайCN
19
10
11
40
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
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3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
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