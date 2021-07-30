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Чемпіонат України 2021/2022

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Шахтар феєрить у Львові! Два голи – на рахунку дорогих новачків (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
30 липня, 20:55
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Точні удари Траоре, Дентіньо та Педріньо дозволили команді Роберто Де Дзербі здолати в гостях Львів
Шахтар здолав в гостях Львів
Шахтар здолав в гостях Львів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні стартував 2 тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. У дебютному поєдинку вікенду Шахтар грав у гостях проти Львова.

Господарі почали чемпіонат без 15-ти гравців, які заразилися коронавірусом. Втім, це не завадило команді Безсмертного зіграти внічию з Маріуполем. Тепер же на матч з Шахтарем всі ці футболісти повернулися в стрій.

Треба сказати, що Львів дав бій гостям. У першому таймі Шахтар очікувано володів перевагою, однак з семи ударів хіба що постріли Траоре та Соломона можна назвати небезпечними. В обох випадках виручив Костик.

Після перерви Львів активізувався. Непоганий момент був у Ернеста, а Таварес, який вийшов на заміну, і зовсім мав вихід сам на сам. На жаль для господарів, форвард затягнув з ударом і втратив відмінний шанс пробити Трубіна.

Шахтар же поступово нарощував тиск на ворота Костика. Вирішальним же фактором перемоги стали заміни від Де Дзербі. А саме – вихід Марлоса, який видав відмінний навіс з флангу на Траоре. Ексгравець Аякса головою замкнув подачу і забив свій другий гол в УПЛ.

Донеччани мали ще кілька моментів, проте в підсумку змогли відзначитися двічі. Знову творцями голів стали гравці з лавки. Спочатку Ісмаїлі втік в контратаку і Дентіньо завершив простріл бразильця з флангу.

А у компенсований час Шахтар довів рахунок до розгромного. Педріньо вдало підхопив м'яч на рівні 11-метрової позначки і зльоту прошив воротаря господарів. Це перший гол новачка в футболці донецької команди.

В тренді

Шахтар дотискає Львів і виходить на перше місце в турнірній таблиці. Через тиждень на донеччан чекає битва з Олександрією, тоді як Львів вирушить у гості до Ворскли.

Львів – Шахтар 0:3
Голи: Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5.

Львів Костик – Бусько, Романчук (Крушинський, 77), Махмутович, Якимець – Чір'як, Брікнер (Хамелюк. 83), Політило (Олівейра, 68) – Шина (Зозуля, 83), Нич (Таварес, 67), Ернест.

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Ісмаїлі, 65) – Степаненко, Маркос Антоніо (Майкон, 72), Алан Патрік (Педріньо, 72) – Тете (Марлос, 64), Траоре, Соломон.

Попередження : Ернест, Нич, Бусько – Тете, Корнієнко.

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0
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1
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Маріуполь Маріуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
8
Верес Верес Вер
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
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Колос Колос Кол
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
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Львів Львів Льв
2
0
1
1
1
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-3
1
Забиті 1
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Минай Минай Мин
0
0
0
0
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0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
12
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0
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1
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4
7
28
3
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16
11
41
4
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10
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10
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4
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