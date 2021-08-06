Зламані ребра, і нічого не пам'ятає! Моторошне падіння велогонщиці на Олімпіаді

Падіння Лаурін ван Ріссен / Фото: Reuters
Під час півфінальних заїздів у кейрині Лаурін ван Ріссен з Нідерландів на швидкості 64 км / год зіштовхнулася з британкою Кеті Мерчант і після падіння знепритомніла.
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Лікарі на ношах винесли ван Ріссен з треку і машиною швидкої допомоги доставили до лікарні.
Там у неї діагностували перелом ребер, ключиці і забій легені, повідомляє AP.
За словами представника збірної Нідерландів, спортсменка не пам'ятає момент падіння.
Нагадаємо, "золото" в кейрині виграла інша нідерландська велогонщиця Шанне Браспеннінкс. Українки фінішували тут поруч з п'єдесталом. Ірина Старикова стала четвертою, а Любов Басова – шостою.
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