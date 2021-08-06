Сломаны ребра, и ничего не помнит! Жуткое падение велогонщицы на Олимпиаде

Представительница Нидерландов Лаурин ван Риссен получила серьезные травмы после столкновения с соперницей из Великобритании Кэти Мерчант на треке в Токио

Падение Лаурин ван Риссен / Фото: Reuters

В ходе полуфинальных заездов в кейрине Лаурин ван Риссен из Нидерландов на скорости 64 км/час столкнулась с британкой Кэти Мерчант и после падения потеряла сознание.

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Врачи на носилках вынесли ван Риссен с трека и на машине скорой помощи доставили в больницу.

Там у нее диагностировали перелом ребер, ключицы и ушиб легкого, сообщает AP.

По словам представителя сборной Нидерландов, спортсменка не помнит момент падения.

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Напомним, "золото" в кейрине выиграла другая нидерландская велогонщица Шанне Браспеннинкс. Украинки финишировали тут рядом с пьедесталом. Ирина Старикова стала четвертой, а Любовь Басова – шестой.