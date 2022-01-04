Занадто багато грошей: Джошуа підозріло легко здався Усику

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters
Джошуа програв Олександру Усику і втратив усі свої титули. Але, на думку Атласа, він не побачив у британця відповідної реакції.
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"Джошуа заробив занадто багато грошей. Я так думаю. І він зазнає поразки занадто легко, занадто великодушно.
Не зрозумійте мене неправильно, я за те, щоб і переможець, і той, хто програв, поводилися гідно.
Але у Джошуа цієї великодушності якось занадто багато. Прямо як у хлопця, який зробив дуже багато грошей", – цитує Атласа vringe.com.
Для розуміння, за бій проти Усика Джошуа отримав 34 мільйони доларів. Усього ж за свою кар'єру британець заробив 81 млн доларів.
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Раніше ми писали, що тренера Фьюрі вистачило на 30 секунд бою з Усиком. Наставник Циганського короля віддав перевагу перегляду всього поєдинку українця приготуванню барбекю.