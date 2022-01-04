Занадто багато грошей: Джошуа підозріло легко здався Усику

Джошуа програв Олександру Усику і втратив усі свої титули. Але, на думку Атласа, він не побачив у британця відповідної реакції.

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"Джошуа заробив занадто багато грошей. Я так думаю. І він зазнає поразки занадто легко, занадто великодушно.

Не зрозумійте мене неправильно, я за те, щоб і переможець, і той, хто програв, поводилися гідно.

Але у Джошуа цієї великодушності якось занадто багато. Прямо як у хлопця, який зробив дуже багато грошей", – цитує Атласа vringe.com.