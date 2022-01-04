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Слишком много денег: Джошуа подозрительно легко сдался Усику

Александр Трикиша
4 января, 19:29
Известный тренер Тедди Атлас считает, что Энтони Джошуа слишком много зарабатывает, поэтому поражения для него уже не являются каким-то огорчением

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Джошуа проиграл Александру Усику и потерял все свои титулы. Но, по мнению Атласа, он не увидел у британца соответствующей реакции.

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"Джошуа заработал слишком много денег. Я так думаю. И он принимает поражение слишком легко, слишком великодушно.

Не поймите меня неправильно, я за то, чтобы и победитель, и проигравший вели себя достойно.

Но у Джошуа этого великодушия как-то уж слишком много. Прямо как у парня, который сделал слишком много денег", – цитирует Атласа vringe.com.

Джошуа даже не расстроился поражению от Усика / Фото: matchroomboxing

Для понимания, за бой против Усика Джошуа получил 34 миллиона долларов. Всего же за свою карьеру британец заработал 81 млн долларов.

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Ранее мы писали, что тренера Фьюри хватило на 30 секунд боя с Усиком. Наставник Цыганского короля предпочел просмотру всего поединка украинца приготовление барбекю.