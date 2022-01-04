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Кличко вошел в ТОП-10 самых богатых боксеров мира: Усик пока курит в сторонке

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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4 января, 17:35
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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вошел в десятку боксеров в истории с самым большим заработком за карьеру. Большую часть он заработал на поражениях
Кличко заработал более 50 млн за карьеру, Усик пока не дотягивает
Кличко заработал более 50 млн за карьеру, Усик пока не дотягивает / Фото: AFP, REUTERS

Бокс – один из самых прибыльных видов спорта в мире. Один бой может принести организаторам сотни миллионов. А сколько достается самим боксерам?

Читайте также: Усик топ-миллионер! Рейтинг заработков украинских спортсменов за 2021 год

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Издание Manchester Evening News составило ТОП-10 самых богатых боксеров всех времен, куда попал один украинец – Владимир Кличко.

Владимир Кличко. Фото: AFP

По информации источника, за свою многолетнюю карьеру Кличко заработал 58 миллионов фунтов (69 млн евро или более 2 миллиардов грн).

"Один из величайших тяжеловесов всех времен Владимир Китчко доминировал в дивизионе более 10 лет.

Он улерживал пять поясов в течение шести лет, легко справляясь практически со всеми, с кем сталкивался в то время благодаря своей технике джеб-удержание.

Украинец, вероятно, заработал самые большие деньги в карьере в своих последних двух боях против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, после чего ушел из бокса", – описывает карьеру украинца издание.

ТОП-10 самых богатых боксеров в истории

  • 10) Владимир Кличко (58 миллионов фунтов)
  • 9) Энтони Джошуа (60 миллионов фунтов)
  • 8) Шугар Рэй Леонард (88 миллионов фунтов)
  • 7) Тайсон Фьюри (100 миллионов фунтов)
  • 6) Леннокс Льюис (103 миллиона фунтов)
  • 5) Канело Альварес (105 миллионов фунтов)
  • 4) Оскар де ла Хойя (148 миллионов фунтов)
  • 3) Мэнни Пакьяо (163 миллиона фунтов)
  • 2) Джордж Форман (222 миллиона фунтов)
  • 1) Флойд Мэйвезер (400 миллионов фунтов)

Кстати, ранее мы писали, что легендарный Джордж Форман на продаже гриля заработал больше, чем на ринге. Удивительная история боксера, превратившегося из чемпиона в нищего и снова вернувшегося на трон.

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