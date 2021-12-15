Сльози градом. Футбол залишився без найкращого друга Мессі

Агуеро залишає футбол у 33 роки / Фото: Reuters

На спеціальній пресконференції 33-річний форвард Барселони та збірної Аргентини Серхіо Агуеро оголосив, що вішає бутси на цвях. При цьому не зміг стримати сліз.

"Ця прес-конференція просто для того, щоб сказати, що я вирішив завершити ігрову кар'єру, – ковтаючи сльози, сказав Агуеро. – Це дуже важкий час, але я радий рішенню, яке ухвалив".

"Лікарі сказали мені, що треба припинити грати. Я ухвалив це рішення десять днів тому. Докладав усіх зусиль, щоб залишалися якісь сподівання, але їх було не так багато..."

"Я дуже пишаюся своєю кар'єрою. Я з п'яти років мріяв грати у футбол, щойно доторкнувся до м'яча. Завжди хотів грати у найвищому дивізіоні Аргентини і навіть не думав, що зможу виступати в Європі".

Реклама

Реклама

Реклама

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Агуеро різко стало зле під час матчу Барселона – Алавес (1:1). З поля його відвезли до лікарні, де стало відомо, що у Серхіо стався напад тахікардії.

Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

Спочатку повідомлялося, що Агуеро пропустить три місяці. Але, на жаль, йому взагалі довелося попрощатися з футболом. На ЧС-2022 Мессі виступить без свого улюбленого партнера

Агуеро стало зле на полі / Фото: ESPN