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Зліпили пельмень: українські футболісти одягли стрінги, панчохи та ліфчики

Андрій Трофімов
9 лютого, 00:01
Воротар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов у себе в Instagram поділився кумедним фото. Ймовірно, воно було зроблено під час однієї з вечірок

Веселе фото від Андрія Пятова / Фото: Instagram

На фото зображені гравці Шахтаря у смішних фартухах, на яких зображені пікантні частини жіночого тіла у панчохах та стрінгах.

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Швидше за все, футболісти були учасниками конкурсу, в якому їм потрібно було зліпити пельмені.

"Запорука гарного смаку у гарних фартухах", – підписав фото Пятов.

Зазначимо, що фото було зроблено трохи раніше, адже на ньому є Євген Коноплянка, а зараз ексгравець збірної України залишив Шахтар і займається пошуками нового клубу. Він навіть не поїхав із горянками на збори.

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Втім, навіть перебуваючи без клубу, Коноплянка не забуває про жарти. Прямо на тренуванні він осідлав чоловіка.