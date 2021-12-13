Воротареві Шахтаря довелося заспокоювати фанатів після фото з лікарняного ліжка

Воротар донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов після завершення першої половини сезону вирушив на операційний стіл

Андрій Пятов переніс операцію / Фото: Instagram, REUTERS

Голкіпер "гірників" переніс планову операцію на лівій руці. Подробиці пошкодження не повідомляються.

Одразу після операції Пятов із лікарняного ліжка звернувся до своїх фанатів.

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"Відпустка почалася не з моря... Відразу заспокою всіх, хто злякався. Все добре. Планова операція", – написав Пятов у соцмережах і показав фото прооперованої руки.

Цього сезону Пятов провів 12 матчів за Шахтар у всіх турнірах. Востаннє він з'являвся на полі в поєдинку проти Шерbфа в Лізі чемпіонів, але був замінений на 86-й хвилині.

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До речі, нещодавно Пятов разом із Коноплянкою знявся у кіно. Футболісти "Шахтаря" стали героями кінокомедії "Велика прогулянка".

Також ми писали, що воротар Шахтаря вразив своїм виступом у шоу "Маска". Андрій Пятов відкрив нову межу свого таланту.