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Слепили пельмень: украинские футболисты одели стринги, чулки и лифчики

Андрей Трофимов
9 февраля, 00:01
Вратарь Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов у себя в Instagram поделился забавным фото. Вероятно, оно было сделало во время одной из вечеринки

Веселое фото от Андрея Пятова / Фото: Instagram

На фото запечатлены игроки Шахтера в смешных передниках, на которых изображены пикантные части женского тела в чулках и стрингах.

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Скорее всего, футболисты были участниками конкурса, в котором им нужно было слепить пельмени.

"Залог хорошего вкуса в красивых передниках", – подписал фото Пятов.

Отметим, что фото было сделано немного ранее, ведь на нем присутствует Евгений Коноплянка, а сейчас экс-игрок сборной Украины покинул Шахтер и занимается поисками нового клуба. Он даже не поехал с горянками на сборы.

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Впрочем, даже находясь без клуба Коноплянка не забывает о шуточках. Прямо на тренировке он оседлал мужчину.