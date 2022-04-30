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Швидка допомога Чернігову. Лідер збірної України підготував сюрприз землякам

Павло Василенко
30 квітня, 22:10
Андрій Ярмоленко відправив до рідного міста автомобіль швидкої допомоги, заповнений медикаментами та продуктами

Ярмоленко подарував Чернігову автомобіль швидкої допомоги

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко бере активну участь у благодійності для громадян нашої країни. У важку хвилину футболіст подав руку допомоги партнеру зі збірної Роману Яремчуку. Тепер український легіонер англійського Вест Хема допоміг рідному Чернігову, який сильно постраждав від російських окупантів.

Андрій Ярмоленко в ТОП-100 бомбардирів збірних світу / Фото: Reuters

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Андрій Ярмоленко купив автомобіль швидкої допомоги, який функціонуватиме у Чернігові. Крім цього, машину завантажили медикаментами та продуктами першої необхідності. За допомогою волонтерів автомобіль з Лондона доставлять до українського міста, де все необхідне буде передано мешканцям, що потребують.

Такою позитивною новиною Андрій Ярмоленко поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно Андрій Ярмоленко погодився на інтерв'ю російському футбольному блогеру Красаві. Після виходу випуску, де український гравець розповів жорстоку правду про війну в Україні, росіянин Євген Савін піддався критиці та санкціям з боку уряду РФ та пересічних громадян.