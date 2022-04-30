Швидка допомога Чернігову. Лідер збірної України підготував сюрприз землякам

Ярмоленко подарував Чернігову автомобіль швидкої допомоги
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко бере активну участь у благодійності для громадян нашої країни. У важку хвилину футболіст подав руку допомоги партнеру зі збірної Роману Яремчуку. Тепер український легіонер англійського Вест Хема допоміг рідному Чернігову, який сильно постраждав від російських окупантів.
Андрій Ярмоленко купив автомобіль швидкої допомоги, який функціонуватиме у Чернігові. Крім цього, машину завантажили медикаментами та продуктами першої необхідності. За допомогою волонтерів автомобіль з Лондона доставлять до українського міста, де все необхідне буде передано мешканцям, що потребують.
Такою позитивною новиною Андрій Ярмоленко поділився на своїй сторінці в Instagram.
Нещодавно Андрій Ярмоленко погодився на інтерв'ю російському футбольному блогеру Красаві. Після виходу випуску, де український гравець розповів жорстоку правду про війну в Україні, росіянин Євген Савін піддався критиці та санкціям з боку уряду РФ та пересічних громадян.