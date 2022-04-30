Скорая помощь Чернигову. Лидер сборной Украины подготовил сюрприз землякам

Ярмоленко подарил Чернигову автомобиль скорой помощи
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко активно участвует в благотворительности для граждан нашей страны. В трудную минут футболист подал руку помощи партнеру по сборной Роману Яремчуку. Теперь же украинский легионер английского Вест Хэма помог родному городу Чернигову, который сильно пострадал от российских оккупантов.
Андрей Ярмоленко купил автомобиль скорой помощи, который будет функционировать в Чернигове. Кроме этого, машину загрузили медикаментами и продуктами первой необходимости. С помощь волонтеров автомобиль из Лондона доставят до украинского города, где все необходимое будет передано нуждающимся жителям.
Такой позитивной новостью Андрей Ярмоленко поделился на своей странице в Instagram.
Недавно Андрей Ярмоленко согласился дать интервью российскому футбольному блогеру Красаве. После выхода выпуска, где украинский игрок рассказал жестокую правду о войне в Украине, россиянин Евгений Савин подвергся критике и санкциям со стороны правительства РФ и обычных граждан.