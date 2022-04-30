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Скорая помощь Чернигову. Лидер сборной Украины подготовил сюрприз землякам

Павел Василенко
30 апреля, 22:10
Андрей Ярмоленко отправил в родной город автомобиль скорой помощи, заполненный медикаментами и продуктами

Ярмоленко подарил Чернигову автомобиль скорой помощи

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко активно участвует в благотворительности для граждан нашей страны. В трудную минут футболист подал руку помощи партнеру по сборной Роману Яремчуку. Теперь же украинский легионер английского Вест Хэма помог родному городу Чернигову, который сильно пострадал от российских оккупантов.

Андрей Ярмоленко в ТОП-100 бомбардиров сборных мира / Фото: Reuters

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Андрей Ярмоленко купил автомобиль скорой помощи, который будет функционировать в Чернигове. Кроме этого, машину загрузили медикаментами и продуктами первой необходимости. С помощь волонтеров автомобиль из Лондона доставят до украинского города, где все необходимое будет передано нуждающимся жителям.

Такой позитивной новостью Андрей Ярмоленко поделился на своей странице в Instagram.

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Недавно Андрей Ярмоленко согласился дать интервью российскому футбольному блогеру Красаве. После выхода выпуска, где украинский игрок рассказал жестокую правду о войне в Украине, россиянин Евгений Савин подвергся критике и санкциям со стороны правительства РФ и обычных граждан.