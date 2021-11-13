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Минай --
Динамо --
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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
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Скільки залишилося Ломаченку: від прогнозу Гвоздика Лопес збожеволіє

Олег Люлька
13 листопада, 16:39
На думку ексчемпіона світу в напівважкій вазі Олександра Гвоздика, його колишній партнер зі збірної Василь Ломаченко може протриматися на профі-рингу до кінця 2026 року

Василь Ломаченко. Фото: ТРК Україна

Василь Ломаченко вже минув свій пік, але здатний тішити своїми боями шанувальників ще п'ять років.

Про це заявив бронзовий призер ОІ-2012 українець Олександр Гвоздик, який вже завершив кар'єру у профі.

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"Гадаю, пікові кондиції Васі вже позаду, але він, як і раніше, десь недалеко від них. І не факт, що він постаріє швидко", – заявив каналу Віктора Алімова Гвоздик.

"Візьми того ж Пак'яо. Гадаю, він уже з Мейвезером не на піку боксував, але після цього ще п'ять років він нас радував своїми поєдинками, хоча був не тим Пак'яо, якого ми пам'ятаємо. Можливо, з Васею буде така ж історія", – додав Гвоздик.

Ломаченко впевнений, що находиться на піку форми / Фото: Instagram

Раніше Теофімо Лопес-старший відміряв Ломаченко строк у профі-боксі, заявивши: "Ломаченко з'їсть і Хейні, і Девіса. Він з'їсть будь-кого у легкому дивізіоні. Але якщо вони почекають два-три роки, це буде вже зовсім інша історія".

У лютому Ломаченку виповниться 34 роки.

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11 грудня у Нью-Йорку Ломаченко проведе бій із Річардом Коммі, за який заробить до 2 млн. доларів.