13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Сколько осталось Ломаченко: от прогноза Гвоздика Лопес сойдет с ума

Олег Люлька
13 ноября, 16:39
По мнению экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика, его бывший партнер по сборной Василий Ломаченко может продержаться на профи-ринге до конца 2026 года

Василий Ломаченко. Фото: ТРК Украина

Василий Ломаченко уже прошел свой пик, но способен радовать своими боями фанатов еще пять лет.

Об этом заявил бронзовый призер ОИ-2012, уже завершивший карьеру в профи украинец Александр Гвоздик

Реклама

"Я думаю, пиковые кондиции Васи уже позади, но он по-прежнему где-то недалеко от них. И не факт, что он состарится быстро", – заявил каналу Виктора Алимова Гвоздик.

"Возьми того же Пакьяо. Думаю, он уже с Мейвезером не на пике боксировал, но после этого еще пять лет он нас радовал своими поединками, хотя был уже не тем Пакьяо, которого мы помним. Возможно, с Васей будет такая же история", – добавил Гвоздик.

Ломаченко уверен, что находится на пике форме / Фото: Instagram

Ранее Теофимо Лопес-старший отмерил Ломаченко срок в профи-боксе, заявив: "Ломаченко съест и Хэйни, и Дэвиса. Он съест любого в легком дивизионе. Но если они подождут два-три года, это будет уже совсем другая история".

В феврале Ломаченко исполнится 34 года.

Реклама

11 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет бой с Ричардом Комми, за который заработает до 2 млн долларов.