Сколько осталось Ломаченко: от прогноза Гвоздика Лопес сойдет с ума

Василий Ломаченко. Фото: ТРК Украина

Василий Ломаченко уже прошел свой пик, но способен радовать своими боями фанатов еще пять лет.

Об этом заявил бронзовый призер ОИ-2012, уже завершивший карьеру в профи украинец Александр Гвоздик

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"Я думаю, пиковые кондиции Васи уже позади, но он по-прежнему где-то недалеко от них. И не факт, что он состарится быстро", – заявил каналу Виктора Алимова Гвоздик.

"Возьми того же Пакьяо. Думаю, он уже с Мейвезером не на пике боксировал, но после этого еще пять лет он нас радовал своими поединками, хотя был уже не тем Пакьяо, которого мы помним. Возможно, с Васей будет такая же история", – добавил Гвоздик.

Ломаченко уверен, что находится на пике форме / Фото: Instagram

Ранее Теофимо Лопес-старший отмерил Ломаченко срок в профи-боксе, заявив: "Ломаченко съест и Хэйни, и Дэвиса. Он съест любого в легком дивизионе. Но если они подождут два-три года, это будет уже совсем другая история".

В феврале Ломаченко исполнится 34 года.

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11 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет бой с Ричардом Комми, за который заработает до 2 млн долларов.