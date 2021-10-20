Скажи дякую Путіну: російську гонщицю не пустили до США на фінальні гонки сезону

Ірина Сидоркова не отримала візу до США / Фото: Twitter

Як відомо, Росія включила США до списку "недружніх" країн, через що Штатам довелося скоротити до мінімуму кількість персоналу консульської служби.

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З цієї причини з 1 серпня США перестали надавати консульські послуги в Росії, включаючи видачу віз.

Від політичних розборок постраждала російська гонщиця Ірина Сидоркова. Спортсменці довелося завершити сезон через те, що її не пустили до США на дві гонки, що залишилися у сезоні.

"Мій сезон завершено. Мені відмовили в візі до США", – написала спортсменка в Twitter.

Сидоркова виступає в жіночій версії Формули-1 W Series. Після шести гонок вона йшла на сьомому місці в загальному заліку.

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Раніше ми писали, що капітана збірної Росії не пустили до США на чемпіонат світу з хокею. Російському нападнику Івану Мірошниченку відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів.