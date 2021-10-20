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Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
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30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Новини Формули-1

Скажи дякую Путіну: російську гонщицю не пустили до США на фінальні гонки сезону

Андрій Трофімов
20 жовтня, 20:47
Російські спортсмени стають заручниками політики власної держави, через що перед ними закриваються двері до цивілізованого світу. Черговою жертвою стала гонщиця Ірина Сидоркова

Ірина Сидоркова не отримала візу до США / Фото: Twitter

Як відомо, Росія включила США до списку "недружніх" країн, через що Штатам довелося скоротити до мінімуму кількість персоналу консульської служби.

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З цієї причини з 1 серпня США перестали надавати консульські послуги в Росії, включаючи видачу віз.

Від політичних розборок постраждала російська гонщиця Ірина Сидоркова. Спортсменці довелося завершити сезон через те, що її не пустили до США на дві гонки, що залишилися у сезоні.

"Мій сезон завершено. Мені відмовили в візі до США", – написала спортсменка в Twitter.

Сидоркова виступає в жіночій версії Формули-1 W Series. Після шести гонок вона йшла на сьомому місці в загальному заліку.

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Раніше ми писали, що капітана збірної Росії не пустили до США на чемпіонат світу з хокею. Російському нападнику Івану Мірошниченку відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів.

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