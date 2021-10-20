Скажи спасибо Путину: российскую гонщицу не пустили в США на финальные гонки сезона

Ирина Сидоркова не получила визу в США / Фото: Twitter

Как известно, Россия включила США в список "недружественных" стран, из-за чего штатам пришлось сократить до минимума численность персонала консульской службы.

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По этой причине с 1 августа США перестали предоставлять консульские услуги в России, включая выдачу виз.

От политических разборок пострадала Российская гонщица Ирина Сидоркова. Спортсменке пришлось завершить сезон из-за того, что ее не пустили на две оставшиеся гонки в США.

"Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США", – написала спортсменка в Twitter.

Сидоркова выступает в женской версии Формулы-1 W Series. После шести гонок она шла на седьмом месте в общем зачете.

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Ранее мы писали, что капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею. Российскому нападающему Ивану Мирошниченко отказали во въезде в Соединенные Штаты.