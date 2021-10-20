20 октября 50’
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
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Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
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23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
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Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Скажи спасибо Путину: российскую гонщицу не пустили в США на финальные гонки сезона

Андрей Трофимов
20 октября, 20:47
Российские спортсмены становятся заложниками политики собственного государства, из-за чего перед ними закрываются двери в цивилизованный мир. Очередной жертвой стала гонщица Ирина Сидоркова

Ирина Сидоркова не получила визу в США / Фото: Twitter

Как известно, Россия включила США в список "недружественных" стран, из-за чего штатам пришлось сократить до минимума численность персонала консульской службы.

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По этой причине с 1 августа США перестали предоставлять консульские услуги в России, включая выдачу виз.

От политических разборок пострадала Российская гонщица Ирина Сидоркова. Спортсменке пришлось завершить сезон из-за того, что ее не пустили на две оставшиеся гонки в США.

"Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США", – написала спортсменка в Twitter.

Сидоркова выступает в женской версии Формулы-1 W Series. После шести гонок она шла на седьмом месте в общем зачете.

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Ранее мы писали, что капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею. Российскому нападающему Ивану Мирошниченко отказали во въезде в Соединенные Штаты.

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