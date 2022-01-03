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Скандальний екс-українець зробив прогнози на поєдинки Усика та Ломаченка

Сергій Шаховець
3 січня, 09:38
Грузинський супертяж Яго Кіладзе, який напередодні побив рефері, вважає, що переможцем реваншу Усик – Джошуа буде британський боксер

Яго Кіладзе не вірить у перемогу Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Але з однією умовою – Ей-Джею необхідно змінити тренера. Саме в цьому причина поразки Джошуа у першому поєдинку проти Усика, вважає Кіладзе.

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"Я думаю що Джошуа переможе Усика у реванші тому, що він потужний.

У першому бою Джошуа здавався наляканим. Він мав неправильний стиль.

Я вважаю що Джошуа необхідно змінити тренера", – спрогнозував Кіладзе.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

А ось у поєдинку Василя Ломаченка проти володаря регулярного титулу WBA Джервонти Девіса переможцем буде українець.

"Я вважаю що Ломаченко переможе. Він швидший і технічніший", – цитує Кіладзе fightnews.info.

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

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Нагадаємо, бій між українським "спадкоємцем братів Кличків" Віктором Вихристом та екс-українцем Яго Кіладзе закінчився грандіозним скандалом.

У поєдинку Вихрист – Кіладзе глядачі побачили аж п'ять нокдаунів! Тричі Вихрист відправив на канвас грузина, той українця – двічі, ледь не вибивши візаві за межі рингу.

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Рефері присудив перемогу "спадкоємцю Кличків", за що отримав у щелепу від Кіладзе. Швидше за все, на грузинського боксера чекає тривала дискваліфікація.

Проте Кіладзе вже заявив, що готовий провести реванш із Віктором Вихристом.

Кіладзе не згоден із результатом бою проти Вихриста / Фото: Premier Boxing Promotions