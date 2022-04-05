Скандал у біатлоні. Глава української федерації особисто вивіз натуралізованих росіянок до РФ

Раніше Бринзак говорив, що росіянки залишили Україну до початку воєнних дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак спробував вигородити ексросіянок, заявивши, що ті застрягли в Мордорі до початку воєнних дій.

Слова спортивного функціонера спростувала українська біатлоністка Христина Ковальова, опублікувавши пост на своїй сторінці у Facebook. ба більше, спортсменка стверджує, що Бринзак особисто вивозив росіянок на територію РФ.

"У перший день вторгнення Бринзак особисто вивіз російських спортсменів на територію Російської Федерації. Тепер пропонує їм повернутися та організовує оплачувані збори та високу заробітну плату.

Нашим же біатлоністам, які перебувають у частині (Нацгвардії), пропонує зробити збори з подальшою участю у змаганнях особистим коштом спортсменів! Що відбувається із цим світом?

Будучи майстром спорту з біатлону, за 12 років тренувань і 4 роки в юніорській збірній, я думала, що дивуватися вже буде складно... Але ви знаходите способи!" – написала Ковальова.