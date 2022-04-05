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Скандал в биатлоне. Глава украинской федерации лично вывез натурализованных россиянок в РФ

Сергей Шаховец
5 апреля, 16:10
Украинская биатлонистка Кристина Ковалева опровергла заявление Владимира Брынзака о "легионерах" из России, которые выехали из Украины до начала войны

Ранее Брынзак говорил, что россиянки покинули Украину до начала военных действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак попытался выгородить экс-россиянок, заявив, что те застряли в Мордоре до начала военных действий.

Слова спортивного функционера опровергла украинская биатлонистка Кристина Ковалева, опубликовав пост на своей странице в Facebook. Более того, спортсменка утверждает, что Брынзак лично вывозил россиянок на территорию РФ.

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"В первый день вторжения Брынзак лично вывез российских спортсменов на территорию Российской Федерации. Сейчас предлагает им вернуться и организовывает оплачиваемые сборы и высокую заработную плату.

Нашим же биатлонистам, находящимся в части (Нацгвардии), предлагает сделать сборы с дальнейшим участием в соревнованиях за личный счет спортсменов! Что происходит с этим миром?

Будучи мастером спорта по биатлону, за 12 лет тренировок и 4 года в юниорской сборной, я думала, что чему-то удивляться уже будет сложно... Но вы находите способы!" – написала Ковалева.

Напомним, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный также обвинил главу ФБУ во лжи. Прославленный украинский биатлонист резко осуждает натурализованных спортсменов, которые никак не отреагировали на военную агрессию фашистской России.

Пидручный обвинил Брынзака во лжи / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram