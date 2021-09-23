Скандал після матчу Шахтар – Динамо: Де Дзербі відповів Луческу

Де Дзербі і Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Мені абсолютно не сподобалася атмосфера агресивності. Не сподобалися виходи на поле тренерського штабу суперника. Крім того, з лави Шахтаря гравці і тренери постійно вибігали і кричали в наш бік", – заявив після розгромної поразки 0:3 у Суперкубку України коуч Динамо Мірча Луческу.

"Це відсутність поваги до нашої команди, тренерського штабу і гравців. У сьогоднішній грі був відсутній Fair Play з боку лави запасних Шахтаря. Коли грають дві найкращі команди країни, ми не можемо допускати такої поведінки. Це не прикрашає наш чемпіонат", – додав Луческу.

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Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі, який здобув перший трофей у своїй тренерській кар'єрі, не залишив ці звинувачення без відповіді.

"Я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що у нас не було поваги, позаяк він сам щоматчу додає тиску на арбітрів, то такі моральні уроки я не приймаю".

"Динамо виграло чемпіонство, і воно це заслужило. Для мене Луческу – маестро. Динамо – важлива команда, але Шахтар – теж. Я ніколи не чиню тиск на арбітрів. Але мені не подобається, коли хтось вважає мене дурнем", – парирував головний тренер "гірників".

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