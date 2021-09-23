Скандал после матча Шахтер – Динамо: Де Дзерби ответил Луческу

Де Дзерби и Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Мне совершенно не понравилась атмосфера агрессивности. Не понравились выходы на поле тренерского штаба соперника. Кроме того, со скамейки Шахтера игроки и тренеры постоянно выбегали и кричали в нашу сторону", – заявил после разгромного поражения 0:3 в Суперкубке Украины коуч Динамо Мирча Луческу.

"Это отсутствие уважения к нашей команде, тренерскому штабу и игрокам. В сегодняшней игре отсутствовал Fair Play со стороны скамейки запасных Шахтера. Когда играют две лучшие команды страны, мы не можем допускать такого поведения. Это не красит наш чемпионат", – добавил Луческу.

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Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби, добывший первый трофей в своей тренерской карьере, не оставил эти обвинения без ответа.

"Я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было уважения, тогда как он сам в каждом матче прибавляет давления на арбитров, то такие моральные уроки я не принимаю".

"Динамо выиграло чемпионство, и оно это заслужило. Для меня Луческу – маэстро. Динамо – важная команда, но Шахтер – тоже. Я никогда не оказываю давления на арбитров. Но мне не нравится, когда остальные считают меня дураком", – парировал главный тренер "горняков".

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